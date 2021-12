A chuva não foi obstáculo para quem queria acompanhar a Solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo (Corpus Christi). Na manhã desta quinta-feira, 20, uma multidão de devotos seguiu em procissão da Arquidiocese de Salvador, no Garcia, em direção ao Santuário Nossa Senhora da Piedade, onde o arcebispo de Salvador e primaz do Brasil, Dom Murilo Krieger, deu a benção final da sacada do edificio.

A celebração começou com missa solene, presidida por Krieger, no Santuário Nossa Senhora de Fátima. Após a missa, as ruas da região do Campo Grande foram tomadas por devotos, que cantavam, celebravam e faziam registros com celulares e câmeras fotográficas.

Para Dom Murilo, a celebração é uma demonstração de amor dos devotos que, mesmo sob chuva, sairam de casa para celebrar a fé. “Estamos pedindo pelo Brasil, pelos desempregados, por aqueles que, de uma maneira ou de outra, sofrem”, diz Krieger

Em meio à multidão, a aposentada Maria Lúcia Carvalho, 77 anos, não parava de cantar e aplaudir. Ela conta que agradece todos os dias a Jesus Cristo pela boa saúde que possui. “Graças ao nosso Jesus, eu cheguei nessa idade bem. Tenho filhos maravilhosos e só agradeço por tudo que conquistei”, destaca.

Devotos participam de procissão em feriado de Corpus Christi | Foto: Divulgação/ATarde

