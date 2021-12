Devotos participam de novena na colina sagrada

À porta principal da Igreja de Nosso Senhor do Bonfim, em Salvador, a reverência no sinal da cruz. Apoiada nos braços da filha e ainda com um pouco de dificuldade, a aposentada Cláudia Santos, 82, sobe os degraus que dão acesso ao templo.

Quem vê a cena dúvida, mas ela garante que estará todos os dias no novenário do Senhor do Bonfim. E também nos dias 11 e 14 de janeiro, na caminhada da Conceição da Praia – Comércio e na procissão dos três pedidos. “É questão de fé, meu jovem”, diz ela.

“Vamos banhar a cidade com solidariedade; arrecadar recursos” “Vamos banhar a cidade com solidariedade; arrecadar recursos”

O novenário começou na noite desta quinta-feira, 4, no Largo do Bonfim, com o hasteamento da Bandeira do Senhor Bom Jesus do Bonfim em frente à Basílica e a primeira novena do festejo, realizada pelo vigário paroquial Walter Pinto Andrade.

A celebração vai até o dia 14. As novenas começam às 19h - somente não haverá nos dias 11 e 14. Todas as novenas tratam de subtemas sobre “Origem, identidade e missão do amado Jesus, Senhor do Bonfim”, que é o tema da festa deste ano.

No sábado, 6, haverá concentração dos membros do Apostolado da Oração, às 14h30. Dia 8, concentração dos enfermos com oração e adoração ao Santíssimo Sacramento, às 14h. No dia 9, será realizado a concentração dos ministros extraordinários da comunhão eucarística de toda Arquidiocese, também às 14h.

No dia 11, será realizada a 5º caminhada da Conceição da Praia – Comércio, às 8h. Ao meio dia, a lavagem do adro da Basílica do Senhor do Bonfim. Dia 13, a apresentação dos ternos de reis, após a novena.

No último dia da celebração, 14, será realizado missa solene presidida pelo Arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil, Dom Murilo Krieger, às 10h. Com saída da Igreja dos Mares, a procissão dos três pedidos será às 16h.

O reitor da Basílica do Bonfim, Edson Menezes da Silva, acredita que a festa é uma lição de convivência para o mundo, pois é um espaço democrático e solidário. “É um fator de integração. Vamos banhar a cidade com solidariedade. Este também é um momento que podemos arrecadar mais recursos para o projeto bom samaritano, que ajuda pessoas carentes”, disse.

Os kits com boné, camisa e água, que será abençoada no dia da lavagem, podem ser adquiridos na Basílica.

A festa do Senhor do Bonfim passa por processo de revitalização para não perder força como outras festas de largo. A aproximação entre o fiel e o andor do Senhor do Bonfim, onde os devotos podem, pela primeira vez, amarrar as fitinhas que serão carregadas junto à imagem no dia da caminhada, apresentações de grupos musicais, atrativos como o foodtruck e as casas de comércio na vizinhança da igreja são algumas das ferramentas para proporcionar a revitalização do festejo.

Para quem participa há muito tempo, pouco importam as atrações da caminhada - o mais importante é estar no momento de fé.

*Sob supervisão da jornalista Hilcélia Falcão

adblock ativo