Devotos participam de missa e procissão em homenagem a São Jorge, nesta terça-feira, 23, na paróquia da Arquidiocese de Salvador, no bairro Jardim Cruzeiro.

A celebração acontece na única paróquia da Arquidiocese dedicada a São Jorge, também conhecido como 'Santo Guerreiro'.A programação festiva teve início às 5h e seguirá com missas às 8h e 13h.

Por volta das 16h, os devotos de São Jorge participarão de uma procissão, que sairá do Largo de Roma e seguirá até a Matriz, no Jardim Cruzeiro. Já às 18h haverá a bênção com o Santíssimo Sacramento.

Para encerrar a programação o Arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil, Dom Murilo Krieger, presidirá a Missa Solene, às 19h.

