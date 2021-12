Devotos festejam Dia de São Jorge em Salvador e Ilhéus

Nesta terça-feira, 23, quando se comemora o Dia de São Jorge, os devotos participam de uma série de atividades em homenagem ao padroeiro. Na igreja matriz (Rua Rosalvo Barbosa Romeu - Jardim Cruzeiro), em Salvador, o dia começou com uma alvorada às 5h.

Uma missa celebrada pelo padre Clóvis Souza, às 8h, dá continuidade aos festejos. Durante a tarde, a partir das 16h, os fiéis realizam uma procissão do Largo de Roma até a matriz, onde será realizada uma missa solene, às 19h, presidida pelo bispo auxiliar da Arquidiocese de Salvador, Dom Gilson Andrade da Silva.

Já em Ilhéus, no sul do Estado, a data é feriado municipal. Os devotos também fazem uma programação especial, que começa às 9h30, com a missa solene na igreja Matriz, e uma procissão às 16h30, que vai percorrer as ruas do centro histórico da cidade.

A data é comemorada em todo o Brasil, que possui milhares de devotos. Uma das páginas do Facebook dedicadas ao santo possui mais de 84 mil seguidores. Manifestações artísticas em sua homenagem também são frequentes, como a novela Salve Jorge, da TV Globo.

História - São Jorge teria nascido na antiga Capadócia que, atualmente, faz parte da República da Turquia. De acordo com a tradição, ele era padre e soldado romano do exército do imperador Diocleciano, venerado como mártir cristão. Atualmente, é um dos santos mais venerados no catolicismo (tanto na Igreja Católica Romana e na Igreja Ortodoxa como também na Comunhão Anglicana). Foi imortalizado no conto em que mata o dragão e também é um dos Catorze santos auxiliares.

Considerado como um dos mais proeminentes santos militares, sua memória é celebrada dia 23 de abril como também em 3 de novembro, quando, se comemora a reconstrução da igreja dedicada a ele em Israel, onde se encontram suas relíquias, erguida a mando do imperador romano Constantino I.

É o santo padroeiro em diversas partes do mundo, como Inglaterra, Portugal, Geórgia, Catalunha, Lituânia, da cidade de Moscou e, extra-oficialmente, da cidade do Rio de Janeiro (título oficialmente atribuído a São Sebastião).

No sincretismo religioso, São Jorge é associado a Oxóssi, considerado o orixá guerreiro, da caça e da fortuna.

