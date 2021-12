Devotos de São Roque e Obaluaê se unem em festa

Povo de santo e católicos se reuniram nesta terça-feira, 16, na Igreja de São Lázaro, na Federação, em Salvador, para celebrar São Roque. Durante todo o dia, devotos do santo protetor dos enfermos e do orixá Obaluaê assistiram a missa, cantaram, rezaram e acenderam velas no santuário da paróquia, pedindo proteção e cura de doenças.

Por voltas 16h, após missa solene, celebrada pelo arcebispo de Salvador e primaz do Brasil, dom Murilo Krieger, na Igreja de São Lázaro, fiéis saíram em procissão pelas ruas do bairro.

Durante o trajeto, o pe. Cristóvão Przychock contou que São Roque é o segundo padroeiro da paróquia e foi adotado em 1995. "Essa multidão toda demonstra a fé e o amor que as pessoas têm pelo santo protetor das doenças contagiosas", disse.

Ele comentou, ainda, que os fiéis pedem a São Roque que interceda pelas famílias e, principalmente, pelos jovens da cidade.

Sincretismo

Há 18 anos que a caminhada Azoany, organizada por Albino Apolinário, tornou-se uma tradição na festa. Adeptos do candomblé saem do Centro Histórico em direção à Igreja de São Lázaro, saudando o orixá Obaluaê.

"O intuito é combater a intolerância religiosa e fazer com que as outras religiões nos respeite", afirmou o fiel, feliz por católicos e candomblecistas se encontrarem, harmoniosamente, na procissão. "Só temos a agradecer a São Roque e Obaluaê, os donos do dia", completou.

Em frente à Escola Politécnica da Ufba, mãe Edna, do terreiro Ilê Axé Omin Odé Axé, e filhas de santo, distribuíam mugunzá, mingau e davam banho de pipoca: "Tenho 50 anos de axé e, há 30, cumpro esta missão, de todo ano, neste dia, preparar alimento para as pessoas".

