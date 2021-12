Devotos de São Cristóvão celebram festa do padroeiro

Os devotos de São Cristóvão realizaram na manhã desta quinta-feira, 25, uma festa em comemoração ao dia do padroeiro. Após realização de alvorada, os membros do Sindicato dos Rodoviários saíram em procissão e depois carreata até a Basílica de Nossa Senhora da Conceição da Praia, no Comércio, para a realização de mais uma comemoração ao padroeiro dos motoristas.

A motorista rodoviária, Leodilma Vale, de 58 anos, atua no ramo há aproximadamente 20 anos. Ao A TARDE, Leodilma falou a respeito da representatividade feminina nesta área. "Quando comecei atuando em empresa de turismo foi difícil, porque os turistas sentiam medo de viajar em um veículo conduzido por uma mulher. Na época que atuei como taxista chorei muito, porque os passageiros evitavam a corrida por eu ser mulher".

"A situação mudou quando um passageiro me viu com o rosto de choro e expliquei o motivo. Ele me motivou e suas palavras me fizeram abandonar o medo", explicou.

Leodilma contou que pede a São Cristóvão para que as mulheres ganhem mais espaço nesta área. "Por isso que venho e faço questão de participar da procissão. As mulheres não podem se esconder, precisamos ser respeitadas e trabalhar para colocar a comida em casa", comentou.

O presidente do Sindicato dos Rodoviários, Fábio Primo, contou que a tradição ocorre há mais de 30 anos. "Pretendemos levar a tradição por novas gerações e precisamos mostrar que São Cristóvão é o padroeiro e protetor do motorista. Hoje, em nossa convenção coletiva, para os motoristas é feriado. Há uma remuneração diferenciada, por ter conquistado isso na convenção coletiva. Para nós é um dia especial, para agradecer e pedir proteção aos rodoviários", explicou.

Primo também explica a relação do padroeiro com os motoristas. "Foi São Cristóvão que transportou Jesus nas costas para atravessar o rio. Ele sentia o peso do mundo nas costas. Assim ele foi reconhecido como padroeiro dos rodoviários".

