Devotos de Iemanjá se aglomeram para entrega de presentes

Um grande número de fiéis lotam a beira da praia do Rio Vermelho, bairro boêmio de Salvador, à espera da entrega dos presentes que foram concentrados no caramanchão, montado no largo da Igreja de Santana, neste sábado, 2, dia de homenagens a Iemanjá, consagrada pelo Candomblé como Rainha do Mar.

Pescadores começam a colocar os balaios com flores, alfazemas e outros objetos em cerca de 300 barcos para seguir em cortejo, acompanhando o barco Rio Vermelho, e oferecer os presentes em alto-mar para a rainha das águas.

Enquanto aguarda a saída das embarcações, a economista Thelma Lasserre, conta que está ansiosa para o momento da homenagem. Ela explica que todos os anos frequenta a festa para fazer pedidos, mas esse ano não resolveu pedir muito e sim agradecer.

"Encontrei minha amiga que eu não via há 11 anos, foi o maior presente que eu poderia ter ganhado, vim agradecer", relata ao lado da amiga.

Pai Willian de Oxalá, residente do Terreiro de Mãe Stela, conta que frequenta a homenagem à Iemanjá há 17 anos e diz que todos os anos a festa se transforma em um momento inesquecível para ele.

"Venho desde que aconteceu o milagre na minha vida. Sempre peço saúde e paz. Essa festa é muito emocionante", disse.

