Devotos celebram dia de São Roque com homenagens nesta quinta

O dia de São Roque é celebrado nesta quinta-feira, 16, com festa em Salvador. Conhecido como o protetor contra doenças e pragas, o santo recebe uma série de homenagens na Igreja São Lázaro e São Roque, localizada no bairro da Federação.

A programação começou às 5h, com a alvorada de fogos. Ao longo da manhã, os devotos participam de missas que seguem até as 11h. Já às 14h, acontece a recitação do terço. A Missa Festiva, presidida pelo Arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil, Dom Murilo Krieger, começa às 15h30.

Com o tema “Iluminados pelo testemunho de São Roque, sejamos sal da terra e luz do mundo”, a festa deste ano também conta com uma procissão, que sairá da igreja com destino ao cemitério do Campo Santo, também na Federação, retornando em seguida. No local, haverá a bênção com o Santíssimo Sacramento, encerrando as homenagens ao santo.

