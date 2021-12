Devido a obras, horários de voos serão alterados no aeroporto de Salvador

A Latam Airlines Brasil anunciou alterações e cancelamentos nos horários dos voos com origem ou destino ao aeroporto de Salvador devido a obras na pista principal durante as madrugadas entre 26 e 29 de junho.

A companhia recomenda que os passageiros com viagens programadas no aeroporto neste período utilizem o serviço Status do Voo para verificar a situação das operações.

Os passageiros que queiram reprogramar a viagem podem realizar este procedimento pelo site da Latam. Também é possível entrar em contato com a central de vendas, informações, fidelidade e serviços (4002-5700 nas capitais ou 0300-570- 5700 nas demais localidades do Brasil) ou procurar uma loja da companhia.

