Devedor tem até 100% de desconto em Feira do Nome Limpo

Devedores que participam da 3ª edição do Feirão do Nome Limpo, que acontece até o dia 30 no Centro de Convenções das 8h às 18h, chegam a ganhar até 100% em desconto nos seus débitos. De acordo com o diretor executivo da Federação das Câmaras de Dirigentes Logistas (FCDL), Carlos Machado, o desconto depende da política da empresa e do perfil existente da dívida.

Carlos também informa que a feira tem resultados satisfatórios e que a cada ano cresce o número de pessoas interessadas em limpar o nome. "No ano passado, foram 34 mil pessoas que tiveram o nome limpo e em 2011, o número chegou a 40 mil".

O evento conta com a participação das casas Bahia, Lojas Leader, GBarbosa, Lojas Esplanada, Da casa Financeira e Embasa, e dos bancos Pan Americano e Caixa Econômica Federal. É a primeira vez que as instituições bancárias participam do evento que visa que os inadimplentes negociem ou quitem seus débitos.

A expectativa da FCDL é que cinquenta mil pessoas passem no local. Os documentos necessários para atendimento são: identidade com foto e CPF.

