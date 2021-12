Detran volta a funcionar normalmente nesta segunda

Os postos do Detran voltam a atender normalmente nesta segunda-feira, 16, depois de enfrentar problemas no sistema ao longo da semana passada, de acordo com o coordenador de informática do órgão, Nailton Portela. Ele disse, em entrevista para uma emissora de televisão nesta manhã, que "o sistema estava funcionando de forma intermitente por conta de uma lentidão na impressão de documentos. Como todo sistema do Detran é ligado à impressão, a fila estava aumentando, por isso optamos por suspender o atendimento".



De acordo com Portela, foram realizadas simulações durante o fim de semana, confirmando que o sistema está funcionando normalmente. Por conta do problema na semana passada, o atendimento nesta segunda acontece em horário especial das 7h30 às 18h, ao invés das 8h às 16h. Quem não conseguiu realizar o serviço que precisava na semana passada, acordou cedo nesta segunda e aguarda atendimento na porta do Detran, na Avenida ACM.

Público que não teve atendimento na semana passada faz fila nesta segunda-feira

