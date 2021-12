Detran torna facultativo uso do simulador de direção em autoescolas

O uso do simulador durante os cursos de formação de condutores nas autoescolas se tornou facultativo. A medida do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) está na portaria n° 500/2019 publicada no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira, 31.

A expectativa do órgão é reduzir os custos para obtenção da primeira carteira de habilitação.

A portaria atende à resolução n° 778/2019, do Conselho Nacional de Trânsito (Contran). Com base em estudos técnicos, o Contran constatou que a ausência do simulador não resulta em prejuízo ao novo motorista.

