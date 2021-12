Detran recadastra veículos com placa final 5 em Salvador

Quem tem veículo registrado em Salvador com a placa final 5 deve se recadastrar no Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA). A situação deve ser feita por meio do site do órgão.

A atualização é obrigatória e gratuita. O objetivo é facilitar a entrega de documentos e evitar fraudes. Para isso, o proprietário do automóvel deve informar o número do CEP da residência onde mora.

Caso o endereço não seja reconhecido, o recadastramento pode ser feito na Central de Atendimento do Detran, na avenida ACM, ou nas unidades do órgão nos SAC's dos shoppings Bela Vista e Paralela. Neste caso, é necessário levar um documento de identificação e comprovante de residência.

O recadastramento de veículos com placas finalizando em 1, 2, 3 e 4 já foi realizado, mas ainda é possível atualizar os dados.

