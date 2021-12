Detran inicia inscrição para habilitação gratuita

Inicia nesta terça-feira, 23, as inscrições para o curso de primeira habilitação gratuita, oferecido pela Escola Pública de Trânsito (Eptran), do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-BA).

Os interessados devem ter mais de 18 anos, ao menos o 1º grau completo, possuir documento de identidade e CPF, estar desempregado ou empregado com renda igual ou inferior a um salário mínimo e ter estudado toda a vida na rede pública federal, estadual, municipal ou privada, com bolsa integral comprovada.

As inscrições serão feitas no site da Eptran, no local, a partir das 10h, será disponibilizado um formulário de inscrição.

