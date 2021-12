Detran divulga lista de 210 motoristas com CNH suspensa

O Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA) divulgou no último dia 1º, lista com 210 nomes de motoristas que tiveram a carteira de habilitação suspensa no Estado da Bahia. Os nomes estão divulgados no Diário Oficial da União (DOU), e os motoristas tem até 60 dias para recorrer da decisão. Confira a sua situação.

Em declaração através de nota divulgada pelo Detran-Ba, o coordenador do Acompanhamento de Processos e Pontuação de Habilitação do Detran, Eduardo Bittencourt, alerta para os motoristas que continuarem dirigindo com a carteira suspensa. "Quem for flagrado dirigindo com a carteira de habilitação suspensa poderá ter o documento cassado por até dois anos", disse.

Os motoristas que atingem 20 pontos na carteira sofrem penalidades que variam de um mês a um ano de suspensão, determinado pelo órgão ou pelo tipo de infração. Dirigir sob o efeito de álcool tem como punição um ano de suspensão.

