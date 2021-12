Detran convoca proprietários de veículos para atualização cadastral

Na próxima segunda-feira, 28, os proprietários de veículos com placas terminadas em 1 precisarão efetuar recadastramento no Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA) pelo site do órgão ( detran.ba.gov.br ). A intenção desse movimento, que foi anunciando pelo próprio Detran na quinta-feira, 24, é atualizar os dados dos proprietários, para mais segurança e cruzamento de informações, facilitando assim a entrega de documentos pelos Correios.

Para fazer a atualização basta acessar o site do Detran e preencher o formulário de recadastramento do ano de 2016. Em seguida será enviado um e-mail ou SMS com a confirmação do processo. Caso não receba, o dono do veículo deverá se dirigir até a Central de Atendimento do Detran, na avenida ACM e procurar os guichês de orientações. Em seguida será divulgado pelo site o cronograma com as datas de recadastramentos para demais placas de Salvador. Após o recadastramento na capital, as atualizações seguem para o interior do estado.

adblock ativo