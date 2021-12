Detran-BA suspende atividades nesta sexta-feira

Os usuários dos serviços do Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA) devem ficar atentos, pois o órgão não vai funcionar nesta sexta-feira, 31, devido ao feriado do Dia do Servidor Público, comemorado oficialmente no dia 28 de outubro. O atendimento será restabelecido na próxima segunda-feira, 3.

A suspensão atende ao Decreto nº 15.598, publicado no Diário Oficial do Estado da Bahia em 21 de outubro de 2014.

