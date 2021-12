Detran-BA promove leilões com 655 veículos e sucatas

O Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA) realiza dois leilões esta semana com veículos e sucatas apreendidas em Salvador e em Feira de Santana. Os eventos acontecem nos dias 27 e 28 de julho.

São 256 lotes com automóveis apreendidos na capital e 399 no interior da Bahia. Há lances a partir de R$ 50, como é o caso de uma sucata de moto Honda LXR, ano 2001.

Não há apenas sucatas entre os lotes. Um Ford Courier L 1.6, ano 2011/2012, por exemplo, está entre os itens leiloados. O automóvel, que está conservado, segundo os organizadores do evento, terá lance de R$ 7.600, além das taxas.

Outra opção é um Fox 1.0, 2004/2005, que está saindo por R$ 3.850, além das taxas.

Os interessados podem enviar o lance pelo site do leilão ou apresentar presencialmente no dia do evento, que será realizado no auditório do Hotel Real Classic Bahia, na rua Fernando Menezes de Gois, na Pituba.

adblock ativo