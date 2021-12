Detran-Ba capacita 1,2 mil mototaxistas para o Carnaval

Cerca de 1,2 mil mototaxistas de Salvador vão passar por uma capacitação no Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-Ba), com o objetivo de garantir mais segurança aos condutores e aos passageiros durante o Carnaval. O curso é oferecido gratuitamente pelo Detran-BA, na sede do órgão, localizada na Avenida ACM, em Salvador. As vagas para partiipar do curso foram definidas previamente pelo sindicato dos mototaxistas.

De acordo com o órgão o curso tem quatro horas de duração e é dado para 120 mototaxistas por turno, até a sexta-feira, 17. Entre os temas trabalhados estão condução preventiva, gestão de risco, relacionamento interpessoal e revisão da legislação de trânsito. O sargento Ednei Rios, do Esquadrão de Motociclistas Águia, é quem ministra as aulas. De acordo com o militar, especialista em trânsito urbano, a capacitação é uma forma de evitar os acidentes envolvendo motocicletas.

“Todos aqui sabem pilotar uma moto, mas ter acesso às disciplinas que, além do conhecimento técnico, conscientizem, vai proporcionar mais cautela no posicionamento nas vias, vai alertar para o cumprimento do limite de velocidade, entre outros fatores importantes para evitar sinistros e até tragédias”, enfatiza Rios.

A profissão de mototaxista é reconhecida, mas ainda não foi regulamentada em Salvador. Mesmo com o assunto em discussão entre a Prefeitura e o sindicato da categoria, as atividades não passarão por fiscalização durante o Carnaval, o que reforça a importância do curso. “Estamos qualificando os mototaxistas para o exercício das suas atividades. O curso dá o conhecimento técnico para que eles realizem o trabalho com mais segurança e melhor qualidade. Quem ganha com isso também é o próprio folião“,afirma o diretor de Educação e Segurança para o Trânsito do Detran-BA, Carlos Moura.

Além dos mototaxistas, o órgão vai capacitar taxistas, rodoviários e motoristas de trios elétricos e carros de apoio, como parte das ações educativas do órgão que antecedem o Carnaval.

