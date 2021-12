Detran-BA autua 80 condutores neste fim de semana

O saldo das blitze de alcoolemia realizadas na sexta-feira, 18, e no sábado, 19, pelo Detran-BA foi de 231 veículos abordados, dos quais 80 condutores foram autuados e 39 tiveram o veículo apreendido. Um caso de embriaguez foi registrado.

Nesse domingo, 20, a operação será mantida na capital e uma ação educativa sobre o perigo da mistura álcool e direção será feita no Salvador Fest, que acontece durante a tarde, no Parque de Exposições.

As operações integram as ações da Semana Nacional de Trânsito, realizada com apoio da Polícia Militar. "A cada blitz identificamos que o condutor está mais consciente da importância do nosso trabalho, que tem o objetivo de reduzir o número de acidentes nas vias. Como recomenda o tema da Semana Nacional de Trânsito, precisamos fazer a mudança no quadro alarmante de acidentes", afirmou o capitão Rômulo Rodrigues, coordenador de Fiscalização do Detran.

