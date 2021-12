Detran-BA apreende 92 veículos

Neste Carnaval, o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-BA) realizou seis blitzes em parceria com o Esquadrão Águia da Polícia Militar. Um total de 980 veículos foram abordados, 92 apreendidos e 119 autos de infração emitidos. As ações do órgão auxiliaram no trabalho da Secretaria da Segurança Pública (SSP), com a prisão de um motorista que portava carteira de habilitação falsa, de um foragido da Justiça e de um assaltante, parados em blitzes. O Detran levou para a avenida a campanha 'Balada Consciente - Se beber, não dirija', que percorreu todos os circuitos.

