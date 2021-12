Detran-BA abre inscrições de curso com 525 vagas para mototaxistas

O Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran BA) abriu nesta quarta-feira, 9, inscrições de curso gratuito de especialização para mototaxistas. Foram disponibilizadas 525 vagas e o interessado deve realizar o cadastro no site do órgão.

Para ter direito ao benefício, o inscrito deve possuir no mínimo dois anos de habilitação na categoria A (moto), ser maior de 21 anos e não estar com a carteira suspensa ou cassada. De acordo com Ilnara Menezes, diretora da escola, o candidato deverá apresentar toda a documentação necessária no ato da matrícula, para que seja aprovado. O único pagamento que tem ser feito é do laudo, que custa R$ 66.

O curso tem duração de 30 horas com aulas teóricas e práticas sobre legislação de trânsito, gestão de risco sobre duas rodas, segurança, saúde, ética, cidadania e transporte de passageiros.

adblock ativo