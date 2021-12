Detran abre leilão com mais de 900 veículos e sucatas

O Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA) realiza nesta quinta-feira, 14, e sexta-feira,15, leilões com mais de 900 lotes de veículos e sucatas que foram apreendidos em Salvador e Feira de Santana. Os lances podem ser dados presencialmente, no auditório do órgão, na Avenida ACM, em Salvador, a partir das 9h, ou pela internet, onde as ofertas já acontecem e podem ser feitas antecipadamente.

Para participar, o interessado deve se cadastrar gratuitamente também na internet, que também disponibiliza informações detalhadas e fotos. Os veículos vão a leilão, após 90 dias de permanência no pátio do órgão sem a manifestação dos proprietários pela retirada dos bens. Os lances iniciais, segundo o órgão, começam em R$ 50 e chegam a R$ 3 mil.

Os lotes arrematados serão entregues livres de multas e IPVA. O dinheiro arrecadado pelo Detran será utilizado em ações da Escola Pública de Trânsito e campanhas educativas voltadas à segurança de condutores, passageiros e pedestres.

adblock ativo