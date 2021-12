Detran abre inscrições para capacitação de mototaxistas

A Escola Pública do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) abriu as inscrições para o curso gratuito de capacitação destinado a mototaxistas que vão trabalhar no Carnaval de Salvador.

Os interessados devem se dirigir à coordenação da escola, a partir desta segunda-feira, 4, na sede do Detran, na Avenida ACM, portando cópia da habilitação categoria A, com o registro da atividade de mototaxista, e cópia do comprovante de residência.

O curso começa na próxima segunda-feira, 11, com aulas pela manhã e à tarde, com duração de cinco dias. Os profissionais terão atualização em legislação de trânsito, direção defensiva, transporte de passageiros, relações interpessoais e cidadania, além de exercícios práticos.

As inscrições podem ser feitas das 9h às 17h, até sexta-feira, 8.

