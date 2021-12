Detran abre inscrição para curso gratuito para mototaxistas

Pessoas com a habilitação para motos e que têm interesse na atividade de mototaxista podem se inscrever para uma das 540 vagas oferecidas pelo Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA). As inscrições começaram nesta terça-feira, 22, para o curso gratuito de especialização para mototaxistas. O castrado deve ser realizado no site do órgão de trânsito até o dia 25.

Para ter direito ao benefício, o condutor deve ser maior de 18 anos, possuir no mínimo 2 anos de habilitação na categoria A (moto) e não responder a processo de suspensão do direito de dirigir.

Os inscritos serão distribuídos em 18 turmas, nos três turnos, como forma de oferecer mais comodidade aos mototaxistas. Eles terão 30 horas de aulas teóricas e práticas sobre legislação de trânsito, gestão de risco sobre duas rodas, segurança, saúde, ética, cidadania, primeiros socorros e transporte de passageiros. O curso começará em setembro.

