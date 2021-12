Detran abre 200 vagas para habilitação de “cinquentinhas”

A Escola Pública do Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA) decidiu oferecer gratuitamente o curso para a emissão da Autorização para Conduzir Ciclomotores (ACC). O documento será obrigatório para motos de 50 cilindradas, a partir de 1º de novembro. A medida atende a reivindicação das associações de motociclistas de cinquentinhas.

A decisão foi anunciada durante uma reunião na quinta-feira, 13, entre as associações e a direção do Detran, por causa do impasse com as autoescolas, que não estão oferecendo treinamento para ACC. “Os nossos 325 associados ainda não possuem a habilitação nesta categoria e estão preocupados com o prazo para ter o documento. Agradecemos muito ao Detran por nos oferecer esse curso gratuito e torcemos para que as autoescolas abram vagas”, declarou o presidente do Clube das Cinquentinhas, Diermerson Jesus da Silva, por meio de nota.

Pilotar sem ACC caracteriza infração gravíssima, com multa no valor de R$ 574, 62. “O curso é uma iniciativa pioneira no Brasil, no setor público, que vai reforçar a segurança no tráfego da capital baiana, além de contribuir para a qualificação profissional no segmento”', disse o diretor de Educação para o Trânsito do Detran, Eliezer Cruz, também por meio de nota.

As inscrições para 200 vagas no curso de ACC da Escola Pública de Trânsito do Detran serão pelo site do órgão, no próximo dia 25, a partir das 8h.

O candidato precisa residir em Salvador, ser maior de 18 anos, estar desempregado ou possuir renda mensal de até um salário mínimo, ter estudado em escola pública e não ser habilitado em outra categoria.

Os selecionados terão o custo apenas do laudo, no valor de R$ 158, e receberão fardamento e material didático para 20 horas de aulas teóricas e 10 horas de exercícios práticos.

adblock ativo