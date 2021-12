Pelo menos nove detentos fugiram do Complexo Penitenciário da Mata Escura, localizado no bairro da Mata Escura, em Salvador, neste domingo, 7.

De acordo com informações do Sindicato dos Agentes Penitenciários da Bahia (Sinspeb), os detentos usaram uma corda artesanal, feita com pedaços de tecido amarrados, conhecida como "teresa", para escapar (vídeo abaixo), por volta das 15h30. O presidente do Sinspeb, Reivon Pimentel, aponta falhas na segurança que corroboram com as fugas.

"Esta situação é corriqueira. O número de policiais penais é insuficiente. A Polícia Militar continua sem ocupar as guaritas e as muralhas. Isso fragiliza a segurança e facilita as fugas", afirma. Reivon também denuncia a falta de um sistema de monitoramento por câmeras e bloqueadores de sinais de celular.

Moradores da região filmaram o momento em que os detentos passaram por uma área de terreno baldio, durante a fuga. Até o momento, ninguém foi recapturado. Ainda de acordo com o presidente do Sinspeb, os homens que fugiram do Presídio Salvador (um dos principais prédios do Complexo da Mata Escura), são criminosos de alta periculosidade, envolvidos em homicídios, latrocínios, roubos e tráfico de drogas.

Eles foram identificados como Vítor Pereira dos Santos, conhecido como "Vitinho da rádio ou Seaway" (responde por homicídio e tráfico de drogas), Yuri Carlson Santana Santos, o "ET" (homicídio), Luis Felipe Barros de Cerqueira, "Couro" (homicídio e tráfico de drogas), Luciano Santos de Jesus Júnior, o "Formiguinha" ( tráfico de drogas), Lailson Campos Souza, mais conhecido como "Matador" (homicídio), Claudiomar Santos de Santana, o "Cacá" (homicídio), Luis Lima dos Santos (roubo qualificado), Jaderson dos Santos Silva, "Catinga" (latrocínio) e Carlos Diran Silva Machado, "Irmão ou Diran" (latrocínio).

Vídeo mostra detentos em fuga, assista:

Raphael Santana Detentos usam corda para fugir do Complexo Penitenciário da Mata Escura

