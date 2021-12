Detentos tentam fugir da Lemos Brito por meio de buraco em parede

Presos da Penitenciária Lemos Brito (PLB), localizada no bairro de Mata Escura, em Salvador, tentaram fugir do modulo 5 na tarde desta segunda-feira, 16. De acordo com o Sindicato dos Agentes Penitenciários do Estado da Bahia (Sinspeb), um grupo com sete detentos fizeram um buraco em uma das celas e tentaram fugir.

Ainda segundo o Sinspeb, agentes penitenciários que faziam a contagem dos presos perceberam a ação, acionaram a polícia e impediram a fuga. A situação ocorre no momento em que a Bahia registra fugas em presídios de Salvador e do interior.

Conforme o sindicato, a suspeita é de que eles tenham usado uma colher para fazer a passagem. Os detentos foram removidos do local e levados para outro módulo da penitenciária.

A reportagem de A TARDE tentou contato com a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização do Estado da Bahia (SEAP), mas não obteve sucesso.

