Detentos serram grade e fogem da Colônia Penal Lafayete Coutinho

Dois presos fugiram na madrugada desta quarta-feira, 27, do Colônia Penal Lafayete Coutinho, no Castelo Branco, onde cumpriam pena. Segundo o Sindicato dos Agentes Penitenciários do Estado da Bahia (Sinspeb), Edmilson Conceição Silva, condenado por roubo qualificado com uso de arma de fogo, e Rafael Santos de Oliveira, detido por tráfico de drogas, escaparam após serrar a grade da cela.

Após escapar, os dois usaram uma corda feita de lençóis para pular o muro da Colônia Penal. Em nota, o Sinspeb disse que as condições da unidade penal são precárias. De acordo com o sindicato, sete agentes penitenciários trabalham por turno, além de quatro policiais militares. O presídio tem quatro guaritas existentes, mas apenas duas funcionam.

"Justamente por uma das guaritas abandonadas, dois criminosos ganharam as ruas e agora aterrorizam a população baiana", disse. A Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap) disse, por meio de nota, que "as buscas aos fugitivos estão em andamento em conjunto com as Polícias Militar e Civil". Ninguém foi preso até a publicação desta matéria.

