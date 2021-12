Detentos são flagrados tentando fugir de presídio em Salvador

Cerca de oito detentos do Complexo Prisional de Salvador, localizado no bairro Mata Escura, na capital, realizaram um tentativa de fuga na noite desta quarta-feira, 23.

Segundo informações do Sindicato dos Servidores Penitenciários do Estado da Bahia (SINSPEB), os agentes penitenciários perceberam uma movimentação diferenciada no pátio II do presídio. Com o apoio dos policiais militares da 2ª Companhia da Policia de Guarda, eles adentraram na unidade, que conta com 78 celas e 700 presos, e notaram que os envolvidos estavam escavando a cela 8 da galeria "H".

Os agentes, então, debelaram a fuga. Os presos que tentavam fugir são homens que respondem pelos crimes de roubo, tráfico e homicídio.

Em nota, a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização informou que a direção da Unidade, abrirá um procedimento administrativo interno para apurar o caso e encaminhar ao Poder Judiciário.

