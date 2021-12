Detentos são flagrados comandando tráfico de dentro do presídio

Uma operação policial localizou 15 celulares em duas celas da Colônia Agrícola Lafayete Coutinho, localizada no bairro de Castelo Branco, em Salvador. Os aparelhos eram utilizados por dois detentos para comandar as ações do tráfico na capital baiana.

Danilo José de Jesus Silva e George Albert Santos Oliveira, presos por tráfico e homicídios, orientavam comparsas na região do Subúrbio Ferroviário de dentro do presídio. Além dos celulares, carregadores, cadernos e trouxas de maconha também foram encontrados nas celas.

"Mesmo custodiado eles continuam praticando crimes e serão responsabilizados, aumentado as suas condenações", disse o secretário da Segurança Pública, Maurício Teles Barbosa.

