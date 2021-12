Detento é assassinado dentro de presídio

Mais um detento foi morto dentro de presídios de Salvador. O interno Marcos Vinícius da Silva Ferreira foi assassinado na madrugada desta quarta-feira, 1º, dentro de uma cela do Complexo Penitenciário da Mata Escura. De acordo com a assessoria da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap), ele foi agredido com uma pedrada pelo colega de cela, Carlos Alberto dos Santos.

Marcos Vinícius não resistiu a pancada na cabeça e morreu antes mesmo de ser atendido. Segundo a Seap, Carlos Alberto alegou que discutiu com a vítima por divergências pessoais. Não há registro de rixa antiga entre os dois.

Carlos Alberto cumpre pena por furto e está preso desde novembro de 2011. Já Marcos Vinícius respondia por homicídio desde maio deste ano.

Esse é o segundo caso de morte dentro de presídios de Salvador esta semana. Na segunda-feira, 30, Reginaldo Souza dos Santos foi esfaqueado pelo interno Alex dos Santos Silva na Penitenciária Lemos de Brito, em Mata Escura. Na ocasião, o agressor disse que era ameaçado pela vítima.

Os dois casos são investigados, de acordo com a Seap.

