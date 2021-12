Destroços de avião que caiu na Barra são retirados do mar

Depois de 6h de operação militares da Marinha, Base Aérea e do Corpo de Bombeiros conseguiram retirar do fundo do mar os destroços da aeronave que caiu no mar da Barra, em Salvador, e causou a morte do piloto André Textor, 30 anos, durante uma apresentação aérea no sábado, 31.

Quatro mergulhadores do Corpo de Bombeiros e cinco da Marinha iniciaram a ação por volta das 8h20. O destroços chegaram a superfície por volta das 14h30. O objetivo de reflutuar o que sobrou da aeronave foi feito com o auxílio de lift bags (sacos de elevação), e em seguida foram içados para o navio-balizador Tenente Boanerges, da Marinha do Brasil, que chegou no local às 9h, com mais cinco embarcações da Marinha, além de um efetivo total de aproximadamente 70 militares, pertencentes às três instituições envolvidas no resgate.

"O material recuperado, que corresponde às principais partes da aeronave acidentada, como motor e componentes estruturais, será desembarcado na Base Naval de Aratu e posteriormente transportado para a Base Aérea de Salvador por meio terrestre, ficando à disposição do 2º Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA-2), Organização Militar da Força Aérea Brasileira, sediada em Recife-PE, para análise e investigação dos fatores contribuintes do acidente", informou a Marinha por nota.

Os mergulhadores amarraram um cabo de aço nos restos do avião e arrastaram até deixá-los próximos do navio-balizador.

A decisão pela operação de retirada dos destroços da aeronave PR-ZVX foi tomada pelo comando do 2º Distrito Naval, da Base Aérea de Salvador e do Corpo de Bombeiros do Estado da Bahia, em uma reunião realizada na tarde desta terça, 3.

