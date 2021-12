Destroços de aeronave que caiu na Barra são localizados

Um grupo de mergulhadores localizou, na manhã deste domingo, 1º, os destroços do avião que caiu durante apresentação, no último sábado, próximo ao Farol da Barra. O acidente causou a morte do piloto gaúcho André Textor, 30, da "Esquadrilha Textor Show" - grupo de aviação particular de acrobacias.

As buscas foram iniciadas por volta das 7h. A aeronave PR-ZVX, modelo Slick 540, só foi encontrada às 10h, a 11 metros de profundidade e cerca de 550 metros de distância da praia.

A operação foi coordenada pelo instrutor de mergulho da Escola Submerso Esportes Aquáticos, Marcelo Rosário, e acompanhada com exclusividade pelo fotógrafo Lúcio Távora, do jornal A TARDE. Participaram das buscas, integrantes do Corpo de Bombeiros e da Capitania dos Portos.

De acordo com Rosário, durante o mergulho, foram retirados, por solicitação dos bombeiros, o paraquedas utilizado pelo piloto e um pedaço da fuzilagem do avião. "O paraquedas encontrava-se semi aberto e corria o risco de se perder no mar caso não fosse retirado com urgência", afirmou.

Nesta segnda-feira, 2, o Corpo de Bombeiros deverá realizar a operação de reflutuagem da aeronave. A ação é necessária porque os destroços colocam em risco a navegação no local. A perícia também deverá ser iniciada nesta segunda.

O acidente

O avião que Textor pilotava caiu no mar durante apresentação, já quase no final. A aeronave colidiu com o mar após realizar diversas acrobacias no ar e afundou logo após a queda. Ele foi resgatado por mergulhadores do Grupamento Aéreo da Polícia Militar (Graer) e levado ao Hospital Português, mas não resistiu.

A esquadrilha civil Textor Air Show foi convidada pela Aeronáutica para participar do "Sábado Aéreo", promovido pela Base Aérea de Salvador (Basv), na Barra. Além de André, a equipe era formada pelo pai dele, Ruy Textor, e o irmão Tiago Textor.

O trio chegou a Salvador na manhã de sábado para participar do evento, que encerrou as comemorações pelo Mês da Asa e o Dia do Aviador, que homenageia o primeiro voo de Santos Dumont, em 1906.

Apesar de serem naturais da cidade gaúcha de Santa Maria, conforme informações publicadas na página do Facebook do piloto, a esquadrilha é sediada em Rio Verde, interior de Goiás, residência atual da família.

O corpo do piloto foi trasladado neste domingo, coberto com bandeira do Brasil, por avião da Força Aérea Brasileira. O velório ocorreu à noite, na Câmara Municipal de Rio Verde, no sudoeste de Goiás. O sepultamento ocorre na manhã desta segunda.

Experiência

A esquadrilha civil Textor Air Show já fez mais de 350 apresentações por todo o Brasil, é uma equipe considerada experiente.

De acordo com a Aeronáutica, as causas do acidente ainda são desconhecidas, mas a Força Aérea Brasileira (FAB) informa que a Aeronáutica já iniciou as investigações para apurar a colisão.

Textor deixa filha de 2 anos e mulher, grávida do segundo filho. Em seu perfil no Instagram, Tiago Textor lamentou a morte do irmão: "Obrigado pelos tantos ensinamentos, pelas experiências e momentos e, principalmente, pelos voos maravilhosos ao teu lado"

Veja o momento da queda da aeronave

