Destino Salvador ganha destaque no game musical Just Dance 2020

Salvador terá destaque durante a transmissão da final latino-americana do game musical Just Dance M.A.C Challenge 2020. A capital baiana foi convidada pela Ubisoft, desenvolvedora de jogos eletrônicos, para realizar o pré-show, no próximo sábado, 17, a partir das 18h45.

A transmissão será comandada pela dançarina e influenciadora digital, Lore Improta, e contará com show da Banda Olodum. O evento é 100% digital e tem o apoio da Secretaria de Cultura e Turismo de Salvador (Secult), através do canal oficial do turismo da cidade, o Visit Salvador da Bahia.

O destino Salvador será exibido durante a transmissão com cenas aéreas da cidade e divulgação dos filmes das campanhas “Vem, meu amor” e “Follow The Music”, que integra a campanha internacional de promoção turística da cidade.

Os ganhadores dos times feminino e masculino ganharão uma viagem para Salvador com acompanhante, durante cinco dias, onde poderão desfrutar das belezas naturais e de toda a estrutura que a cidade oferece.

Edição

O Just Dance M.A.C Challenge 2020 é o primeiro torneio latino-americano de Just Dance 100% digital que traz disputas do jogo de dança mais famoso do mundo.

Na transmissão final, o público acompanhará o desempenho dos 12 competidores sob o comando do ator Felipe Titto e da apresentadora Nyvi Stephan. A disputa conta com a participação de dois brasileiros: Aynne Allana e Tiago Silva.

