Desordem prejudica os atrativos da orla

Dois anos após a derrubada de 600 barracas de praia na orla de Salvador e Lauro de Freitas e a pouco mais de um mês do início da alta temporada de verão, prevalecem a ausência de infraestrutura no litoral dos dois municípios e as reclamações dos banhistas. Faltam equipamentos de lazer, banheiros, chuveiros, ordenamento dos ambulantes e limpeza.

Com exceção do trecho entre Amaralina e Boca do Rio - onde estão disponíveis os poucos equipamentos públicos de lazer e de comércio -, o cenário de desordem nesse percurso é formado por lixo, pela proliferação do mercado informal, pela desobediência às normas contra a venda de alimentos cozidos e de bebidas em garrafas de vidro, além de ligações clandestinas de água e energia.

Nos últimos dois dias, a reportagem de A TARDE percorreu cerca de 65 km de praia, desde São Tomé de Paripe, no subúrbio, até Ipitanga, divisa entre os dois municípios, e constatou que a retirada das barracas não garantiu o planejamento do espaço no litoral, como previa a determinação judicial assinada pelo juiz Carlos D'Ávila, titular da 13ª Vara Federal.

Nas praias da Cidade Baixa, no trajeto entre Bogari (Ribeira) e Cantagalo (Calçada), a Boa Viagem se destaca pelo aspecto negativo. Cadeiras, mesas, isopores, churrasqueiras, carros, motos e restos de comida nas imediações do Monte Serrat contrastam com a beleza oferecida pela Baía de Todos-os-Santos, para desgosto da doméstica Dora Araújo, de 54 anos. "Tiraram as barracas e nos deixaram nessa bagunça. Os anos estão passando e não vejo sinalização de mudança", reclamou, na última quarta-feira, na Boa Viagem.

"Fica esse jogo de empurra entre os poderes públicos, que não resolvem a questão", endossou o aposentado Carlos Reis, 72, que prefere a tranquilidade de São Tomé de Paripe, "nos dias de semana", como frisou.

Cartão-postal do turismo internacional, a Praia do Porto da Barra, embora disponha de dois contêineres próximos à balaustrada e cerca de cinco lixeiras na faixa de areia, fica repleta de pratos de isopor, latas de bebidas e garrafas plásticas.

O comerciante Sérgio Paulo, 30, esquiva-se e põe a culpa nos banhistas. "A gente até cata o lixo, mas tem gente que não tem consciência", argumenta. Na orla atlântica, entre a Praia de Armação e Placaford, os mirantes onde deveriam funcionar os sanitários e chuveiros estão todos interditados, por falta de manutenção.

"A gente sai do mar e não tem como tirar o sal do corpo", disse a funcionária pública Rose Freitas, 35 anos. "O pior é para as crianças, pois ficam todas se coçando", completou ela, que tem um casal de filhos entre 2 e 5 anos.

Em Ipitanga, região de Lauro de Freitas, mais de um ano após a derrubada das cerca de 40 barracas, ainda é possível avistar os escombros de alvenaria ao longo da faixa litorânea. São restos de tijolos e vigas de ferro que expõem os banhistas a riscos de acidentes, alerta a ex-barraqueira Fernanda Santos, 31, que hoje trabalha instalada em um dos 22 boxes provisórios da Passarela do Caranguejo.

Barraqueiros - Da condição de comerciantes à sobrevivência como ambulantes. É assim que sentem os ex-proprietários de barracas de praia ouvidos pela reportagem nesses dois dias. Diretor da Associação dos Barraqueiros da Orla Marítima de Salvador, Claudionor Batista, 65, que manteve a barraca Tia Zelita por 18 anos, na Ribeira, diz que a categoria caiu em desgraça.

"É preciso entender que as barracas fazem parte de uma cadeia produtiva que gera cerca de 15 mil empregos, porque fomenta o ramo de pescadores, baianas de acarajé e ambulantes", defende Claudionor. "Quem mandou derrubar não pensou que estava lidando com o futuro de milhares de pessoas. Muitos barraqueiros adoeceram, por terem sido privados do trabalho", acrescentou o dirigente.

