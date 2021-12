Desmonte parcial do Centro de Convenções já tem construtora definida

Após a abertura dos envelopes e análise das propostas previstas em chamada pública, a equipe da Superintendência de Patrimônio da Secretaria da Administração do Estado divulgou, nesta sexta-feira, 21, que a construtora Magalhães Júnior Locações e Serviços Ltda. será a responsável por realizar o desmonte parcial de estruturas metálicas e de concreto do Centro de Convenções da Bahia (Jardim Armação).

A contratação emergencial por dispensa de licitação seguiu critérios como o menor preço apresentado, o cumprimento dos requisitos previstos no Termo de Referência e a apresentação do atestado que confirma a visita de um representante da empresa ao local.

Exigências

Conforme o secretário estadual da Casa Civil, Bruno Dauster, entre as exigências do termo, estão a apresentação do plano de execução dos trabalhos e o plano de descarte de resíduos sólidos. “Feita essa primeira etapa do desmonte, os peritos terão condições de entrar para fazer a perícia”, concluiu.

O prazo para desmontagem é de 120 dias, contados a partir da ordem de serviço no valor de R$ 1,89 milhão que será emitida pelo governo do estado assim que a empresa obtiver o alvará junto ao órgão municipal competente.

Nos últimos dias 17 e 18, representantes de 16 empresas fizeram visita técnica ao Centro de Convenções.

