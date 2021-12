Desmontagens de camarotes geram transtorno em Salvador

Quem optou por aproveitar os espaços públicos da Barra, Ondina e Campo Grande no primeiro final de semana após o Carnaval se deparou com transtornos causados pela desmontagem das estruturas usadas na folia.

Neste sábado, 21, a retirada dos camarotes e serviços utilizados na festa também gerou congestionamentos.

As vias principais de Ondina foram as mais castigadas. Na avenida Oceânica, próximo ao antigo clube Espanhol, dezenas de caminhões utilizados na desmontagem dos camarotes foram estacionados, atrapalhando o tráfego de veículos e pedestres.

Ciclistas que desejavam usar a ciclovia foram obrigados a disputar o mesmo espaço dos carros por conta da passagem de operários e do posicionamento das máquinas.

"Para quem mora nos circuitos ou próximo a eles, os transtornos causados pelo Carnaval duram, pelo menos, um mês", disse o aposentado José Leite, 56, que tentava trafegar de bicicleta pela orla.

Riscos

A situação se repetiu na Barra. No local, moradores reclamaram da passagem de caminhões. "Com a quantidade de veículos pesados em cima do calçamento recém-inaugurado, em breve a Barra vai precisar de nova reforma", afirmou a dona de casa Silvana Barreto, 41.

No Campo Grande, embora o interior da praça 2 de Julho já estivesse praticamente livre das estruturas, os pedestres precisavam caminhar por cima de alambrados e madeiras.

"Se ando pela calçada, corro o risco de ser atingido pelas estruturas de madeira. Se fujo, corro o risco de ser atropelado. Está muito complicado", reclamou o estudante Anderson Tavares, 26.

<GALERIA ID=19878/>

adblock ativo