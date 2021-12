Deslocamento de ponto de ônibus na avenida ACM é adiado

Foi adiada a mudança do ponto de ônibus na avenida ACM, em frente ao Centro de Atenção a Saúde Prof. Dr. José Maria de Magalhães Neto (Cepred), que seria deslocado 350 metros por causa das obras do Bus Rapid Transit (BRT).

Segundo a prefeitura de Salvador, o adiamento atende a uma solicitação feita por pacientes do centro, que utilizam este ponto. A mudança, no entanto, deve ocorrer no prazo de 15 a 20 dias, quando o equipamento será desativado.

Dentro deste prazo – quando não serão realizadas obras pesadas no trecho –, os ônibus continuam parando no ponto. Após a mudança, os pacientes terão como opção o ponto situado próximo à Igreja Universal.

Da mesma forma, a ponte sobre o canal Camarugipe situada neste trecho não será fechada por enquanto. Já os outros pontos de travessia pelo canal estão isolados por tapumes desde quarta-feira, 1º, por questão de segurança.

Na pista marginal da área tapumada, os pedestres devem utilizar a calçada da direita. Na via principal, não é mais permitida a circulação a pé no sentido Lucaia. O ponto em frente ao Cidadela foi desativado. As pistas de acesso e saída da via marginal após o retorno da Polêmica já foram fechadas.

O limite de velocidade também foi alterado nos pontos de entrada e saída de caminhões, de 70 km/h para 40 km/h. No resto da avenida, o limite de velocidade permanece o mesmo.

