Deslizamento volta a assustar a comunidade do Barro Branco

Atingida por deslizamentos de terra que já deixaram 38 pessoas mortas ao longo de quatro décadas (cinco, em 1971; 22, em 1996; e 11, em 2015), a localidade do Barro Branco, no Alto do Peru, voltou a viver momentos de tensão desde o último domingo, quando trecho da encosta voltou a apresentar instabilidade.

A prefeitura, que já realiza uma intervenção estrutural na localidade, enviou funcionários e máquinas para estabilizar a área onde a terra cedeu.

Segundo comunicado divulgado pela administração municipal, em até 15 dias a segurança do local será restabelecida para que os moradores voltem a ter acesso às residências.

“Houve ruptura de uma tubulação de água, o que provocou a expansão do solo e o rompimento de uma alvenaria de pedra preexistente. A encosta feita pela prefeitura em momento algum foi afetada. Foi uma obra bem feita e foi o que segurou toda a estrutura.

A parte que cedeu vai ser contemplada na segunda etapa. Nós vamos intervir de imediato e restabelecer o caminho cedido em até 15 dias”, informou o titular da Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra), Almir Melo.

Segunda etapa

Segundo o superintendente de Obras Públicas, Orlando Castro, as obras continuam na região. “Nós estamos fazendo a segunda etapa. São três cortinas, duas do lado direito e uma do lado esquerdo. Esta parte que sofreu o deslizamento será toda em solo grampeado. A obra continua e não houve paralisação em momento algum”, disse.

Sobre os atendimentos às famílias atingidas, a Secretaria Municipal de Promoção Social e Combate à Pobreza (Semps) informou que realizou o atendimento social nas duas residências que foram afetadas, encaminhando os moradores para o recebimento do auxílio-moradia.

