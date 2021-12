Deslizamento na Baixa do Fiscal mata três; jovem sobrevive

Três mortes e um milagre. Após oito horas debaixo de escombros e barro, neste domingo, 10, em decorrência de um deslizamento de terra na rua Coronel Pedro Ferrão, Baixa do Fiscal, Lucas Santana, 14 anos, foi resgatado com sinais vitais, estabilizado e levado para o Hospital do Subúrbio, em Periperi.

A mãe do garoto, a lavadeira Sandra Santana, 37, Sival Silva Santana (irmão de Sandra), 28, e o aposentado Delcik Barreto Venas, 64, morreram no local, em mais uma tragédia causada pelas fortes chuvas. Há duas semanas, 15 pessoas morreram em deslizamentos no Barro Branco e no Marotinho.

Equipes do Corpo de Bombeiros, da defesa civil do município, da Guarda Municipal, Limpurb, das polícias Militar e Técnica e do Samu trabalharam incessantemente até as 20h, quando Lucas foi achado.

O capitão Costa, dos bombeiros, atribuiu o resgate com vida de Lucas a um milagre. "Em primeiro lugar agradecemos a Deus, pois não buscávamos mais uma pessoa com vida", relatou. No momento em que Lucas foi retirado dos escombros e posto na ambulância, parentes e amigos repetiam: "ele é guerreiro", "milagre".

Chegou a ser levantada a versão de o garoto ter ficado dentro de um armário, que foi descartada pelo capitão Costa. Ele disse que foi detectado pulso no menino, que emitiu uma resposta verbal, mesmo após ter ficado sob espessa camada de terra.

A TARDE não conseguiu informações sobre o quadro do garoto no final da noite.

Outras vítimas - O deslizamento de terra atingiu nove imóveis por volta do meio-dia. Nove pessoas, que estavam dentro de casa na hora que a terra desceu, conseguiram sair. Cinco delas, com ferimentos graves, foram levadas para o Hospital Geral Ernesto Simões.

Moradores afirmaram que mais duas pessoas estariam soterradas, mas não souberam informar com precisão quem seriam as possíveis vítimas. O capitão Costa, no final dos trabalhos, descartou a hipótese de haver outras duas pessoas sobre escombros.

"Para encontrar as pessoas, trabalhamos com informações dos moradores. Foram somente quatro soterrados", afirmou o capitão.

O morador Jéferson Silva Costa, 15, disse que passava pelo local na hora do acidente. "Ouvi um barulho e depois muita poeira. Fiquei tonto por um tempo e, quando percebi a gravidade da coisa, comecei a socorrer as pessoas", lembra Jéferson Costa.

A força da terra deslizando foi tão grande que soterrou seis casas, uma oficina e destruiu uma sorveteria e outra oficina. Rosivaldo Santana dos Santos, 31, foi um dos que conseguiram sair a tempo. "Foi tudo muito rápido. Consegui ajudar muita gente. Agora é contabilizar os prejuízos", disse Rosivaldo, que teve a casa destruída.

Dia de transtornos - Este foi um dos acidentes registrados neste domingo por causa das chuvas que atingem a capital baiana. Por volta das 5h50 da manhã, parte de uma casa desabou na rua Major Cunha Matos, no bairro da Liberdade, na localidade conhecida como Bairro Guarani. Não houve feridos.

Segundo informações de moradores, a construção já apresentava rachaduras, assim com outras duas casas da rua. Por estar localizada em uma área de encosta, a parte do fundo se deslocou do resto da residência e desabou, atingido outra casa no local.

Na rua Ana Piedade, no Jardim Lobato, quatro pessoas sobreviveram a um desabamento de imóvel, por volta das 7h30. Renata Silva, de 25 anos, grávida de oito meses, e os três imãos, Lucas, Neto e Leonardo estavam dormindo quando a casa desabou em cima deles. Apesar da gravidade da ocorrência, todos saíram sem ferimentos.

Ainda nesta manhã, um muro caiu e atingiu a estrutura de uma passarela na avenida Luís Viana (Paralela), na altura do bairro do Imbuí. Com o impacto, a cobertura da estrutura desabou na área onde funciona um ponto de ônibus. Apesar dos prejuízos materiais, ninguém ficou ferido.

Até as 16h20 deste domingo, foram registradas 151 ocorrências com 95 deslizamento de terra, 16 ameaças de desabamento de imóveis, três pistas rompidas, quatro desabamentos de muro, 12 alagamento de imóveis, seis ameaças de deslizamento de terra, uma ameaça de queda de árvore, duas infiltrações e oito desabamentos parciais.

