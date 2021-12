Um deslizamento de terra assustou moradores da avenida Afrânio Peixoto (Suburbana) na manhã desta quarta-feira, 27. Parte da encosta se desprendeu e uma grande quantidade de terra tomou a pista. A situação ocorreu por volta das 10h, no Alto do Luso, no bairro de Plataforma, no subúrbio ferroviário.

As casas localizadas na parte superior da encosta tiveram de ser evacuadas pelos moradores, pois correm risco de desabamento. Algumas vigas dos imóveis ficaram à mostra e estão próximas da área onde houve o deslizamento.

Equipes da Defesa Civil de Salvador (Codesal), da Transalvador e da Empresa de Limpeza Urbana (Limpurb) estão no local para regularizar a situação e retirar a terra da via. A faixa da direita foi bloqueada e os veículos trafegam apenas pelo lado esquerdo.

O incidente, que não deixou vítimas, causa um congestionamento no trânsito da região, para quem segue no sentido Paripe.

Thaís Seixas Deslizamento de terra obriga moradores a abandonarem casas na Suburbana

Deslizamento de terra obriga moradores a abandonarem casas na Suburbana | Foto: Divulgação/ATarde

