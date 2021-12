Deslizamento de terra interdita a Av. Contorno

Continuam as buscas por possíveis vítimas de um deslizamento de terra ocorrido na manhã deste domingo, 16, por volta das 09 horas, na Avenida Lafayete Coutinho (Contorno), em Salvador, na encosta abaixo do Museu de Arte Sacra da Bahia. Segundo testemunhas, um carro estaria passando pelo local no momento do deslizamento de terra e poderia ter sido soterrado. Até o momento, parte da terra que desabou já foi escavada e nenhuma vítima foi encontrada. Os trabalhos de busca devem prosseguir durante a noite, segundo a polícia.

"Estamos mantendo duas bases em alerta: uma aqui no local e outra no 5° Centro, caso vítimas sejam encontradas. Mas torcemos para que elas não sejam necessárias", disse o secretário de saúde, José Antônio Rodrigues Alves, que também estava no local. O deslizamento teria sido provocado por um vazamento de água em cima do encostamento e deixou o trânsito interditado nos dois sentidos da região.

Segundo informações de moradores próximos ao local, um ônibus da empresa Boa Viagem passou pela avenida poucos minutos antes do deslizamento. O motorista do veiculo teria descido do veículo após o ônibus ter sido atingido por uma pedra, mas depois seguiu viagem.

Ainda segundo os moradores, o vazamento de água já acontece há mais de duas semanas. Agentes da Embasa estavam no local para tentar parar o vazamento.

Funcionários do Restaurante Amado, que fica em frente à encosta, tiveram que retornar para casa por conta do acidente e desmarcaram as reservas com clientes.

O secretário de urbanismo e transporte, José Carlos Aleluia, que estava no local, disse que a prefeitura irá tomar as providencias necessárias para resolver os problemas de deslizamentos de terra ocorridos em Salvador. "Sabemos que o problema de encosta em Salvador é histórico e, com as chuvas, deslizamentos acontecem com mais frequência. Um especialista em encostas irá analisar como prevenir deslizamentos e preservar as encostas da nossa cidade", disse.

A Defesa Civil do município (Codesal), informou que um engenheiro do órgão foi enviado à avenida para avaliar a ocorrência. Até o começo da tarde, a Codesal registrou 6 deslizamentos de terra, uma ameaça de desabamento, uma ameaça de deslizamento e uma árvore caida, na capital.

Tempo - De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o tempo deve permanecer nublado com chuva esparsa. A temperatura deve variar entre 22ºC a 27º.

Embasa - Em nota, a Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) informou que não há relação entre o deslizamento de terra e as redes da empresa. A Embasa enviou técnicos e engenheiros ao local, que constataram o fato.

Confira o local no mapa

