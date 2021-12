Deslizamento de terra deixa via bloqueada na BA-526

Um deslizamento de terra bloqueia a via da BA-526, em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), na manhã desta quarta-feira, 22.

De acordo com a ViaBahia, concessionária que administra a via, o caso aconteceu por volta das 6h30. A empresa suspeita que um vazamento de água sobre o talude pode ter causado o deslizamento do morro.

Um carro chegou a ser atingido pela terra, mas o condutor conseguiu sair do local sem ferimentos. Equipes da ViaBahia foram mobilizadas para realizar a limpeza da via.

