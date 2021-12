Deslizamento de terra causa interdição em prédio da Ufba

Um deslizamento de terra da localidade São Lázaro, atrás do prédio da Faculdade de Comunicação da Universidade Federal da Bahia (Facom-Ufba), nesta quinta-feira, 18, causou o rompimento de um tubo da rede de esgoto da Embasa. Por medida de segurança, o prédio ficará interditado até que a situação seja normalizada.

Devido ao incidente, as atividades acadêmicas previstas para esta sexta, 19, e para a próxima segunda, 22, no local serão realizadas em outros edifícios do campus, localizado em Ondina.

Segundo a diretora da Facom, Suzana Barbosa, a atenção sobre a encosta foi redobrada na quarta, 17. "Ainda não havia indícios de deslizamento, mas ficamos apreensivos, devido à continuidade da chuva. Na manhã desta quinta, quando percebemos a situação, acionamos a Defesa Civil", assegurou.

Suzana teme que novos deslizamentos ocorram neste período de tempo instável. Professores da universidade farão nesta sexta uma análise das condições do barranco. A expectativa é que até o retorno das atividades da Ufba, no dia 5 de janeiro de 2015, o caso já tenha sido resolvido.

O professor de comunicação e política da Facom, Wilson Gomes, mostrou-se indignado com a insegurança causada pelo deslizamento e com a possível demora para a solução do problema.

"Fui informado quando cheguei para trabalhar ontem [quarta-feira], mas ainda preciso retornar para resgatar materiais importantes. Não há nenhuma previsão de quando poderemos retornar aos escritórios", disse.

Medidas

A assessoria de comunicação da Codesal informou que uma avaliação foi feita no início da noite desta quinta e que o prédio não corre riscos, mas que a área deve ficar isolada até que o reparo da tubulação seja concluído. O prédio ao lado não foi atingido.

Em nota, a Embasa afirmou que "técnicos da empresa estão no local para realizar o reparo". A empresa não estipulou prazo para finalização do serviço.

