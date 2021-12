Deslizamento de terra atinge casas na Ladeira da Montanha

A chuva continua causando estragos em Salvador. Na madrugada desta quarta-feira, 20, um deslizamento de terra teria atingindo seis casas na Ladeira da Montanha, próximo ao Elevador Lacerda.

Homens do Corpo de Bombeiros já estão no local. Uma mulher estaria embaixo dos escombros. A outra foi resgatada logo após o deslizamento.

A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) informou que interditou a Ladeira da Montanha para evitar novos acidentes, já que ainda há riscos de deslizamento na área.

Próximo deste local, na segunda, 18, um muro desabou e atingiu duas casas, matando uma pessoa. Uma outra vítima ficou ferida, mas passa bem.

De 0h até as 7h30 desta quarta, a Defesa Civil de Salvador registrou 36 ocorrências, destes 12 foram de deslizamento de terra.

Um dos deslizamentos, com queda de árvore, aconteceu nesta quarta no cruzamento da avenida Garibaldi com a rua da Lucaia, próximo ao campus da Universidade Católica de Salvador.

