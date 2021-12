Deslizamento de terra assusta moradores de Periperi

A forte chuva que castigou Salvador na madrugada desta segunda-feira, 1º, causou estragos na região do subúrbio ferroviário. Localizada na rua das Pedrinhas, na Estrada Velha de Periperi, a casa do ajudante de produção Valdir Nascimento, de 46 anos, foi atingida por um deslizamento de terra. “Acordamos em pânico. O barro derrubou a parede do fundo. Invadiu os cômodos. Minha filha gritava desesperada, ela ficou com as pernas cobertas pela terra”, relatou.

O fogão, o armário da cozinha e o guarda-roupa foram destruídos. A Defesa Civil (Codesal) foi acionada e esteve no local ainda na madrugada. Trabalhadores da Empresa Urbana de Salvador (Limpurb) retiraram o barro arrastado pela chuva e realizaram intervenções para impedir que novos deslizamentos ocorram no local.

Em comunicado à imprensa, a Codesal informou que, até as 17h, registrou 255 ocorrências. Foram 27 alagamentos de imóveis, um alagamento de área, 40 ameaças e desabamento, seis ameaças de desabamento de muro, 73 ameaças de deslizamentos, 14 árvores ameaçando cair, quatro árvores caídas, uma avaliação de área, 15 avaliações de imóveis alagados, dois desabamentos de muro, seis desabamentos parciais, 41 deslizamentos de terra, sete infiltrações, 17 orientações técnica e uma pista rompida.

Plataforma

A grama de contenção de uma encosta, localizada na Av. Afrânio Peixoto, popularmente chamada de Av. Suburbana, no bairro de Plataforma, foi arrastada pela chuva. A obra foi inaugurada recentemente pelo governo estadual.

“A encosta foi entregue antes do início das chuvas, mas essa grama que foi usada não segura é nada. Deveriam colocar cimento em tudo, não apenas na parte de cima da encosta. Toda chuva forte eles têm que vir aqui fazer reparos, do que adiantou?” reclamou a cabeleira Shaynara Matias, 33.

Em nota enviada ao A TARDE, a Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder) informou que a empresa responsável pela execução das obras foi acionada e já iniciou o processo de recomposição das placas de grama, bem como a colocação provisória de lonas de proteção na encosta, até que o serviço seja concluído.

Paralela

Devido as chuvas, um enorme buraco apareceu em uma das vias marginais da Avenida Paralela, na altura da sede da Advocacia Geral da União (AGU), no último domingo. O trecho foi interditado na manhã de ontem, o que ocasionou um enorme congestionamento, já que só uma pista ficou liberada para tráfego. Uma sinalização com cones foi instalada pela Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador).

O fechamento do buraco e a recuperação do pavimento asfáltico foi realizado hoje à tarde por uma equipe da Secretaria Municipal de Manutenção (Seman).

