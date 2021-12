Deslizamento assusta moradores de Barro Branco; poste fica inclinado em casa

Moradores da localidade de Barro Branco, localizada no bairro de San Martin, em Salvador, levaram um susto na manhã deste domingo, 30, após um deslizamento de terra na área onde foram realizadas obras para contenção de encostas. Devido ao incidente, um poste de energia ficou inclinado numa casa.

Chovia no momento, mas ninguém se feriu, informou a Defesa Civil de Salvador (Codesal). Por meio de nota, a Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra) disse que o deslizamento não tem relação com a obra de contenção de encostas na região. Acionada pelos moradores, a Companhia de Eletricidade da Bahia (Coelba) enviou uma equipe ao local para remover o equipamento das proximidades da residência.

No mesmo local, uma tubulação da Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) rompeu, porém, não há confirmação se causou o incidente com o poste. Segundo o órgão, a movimentação do solo provocada pelo grande volume de chuva que atingiu a região causou um vazamento de pequeno porte. Os reparos já foram concluídos.

Procurada pela reportagem de A TARDE, a Codesal, até a tarde deste domingo, não havia divulgado o balanço das ocorrências na capital baiana por causa das chuvas. As solicitações podem ser feitas pelo telefone 199.

Tragédia em 2015

No dia 28 de abril de 2015, na mesma localidade, 11 pessoas morreram após um prédio com três andares na Av. Boa Vista ter desabado.

A tragédia resultou no soterramento de cinco casas, onde na mesma ocasião, outros 15 imóveis foram danificados e centenas de pessoas ficaram desabrigadas.

