Desinformação dos pacientes marca primeiro dia do Hospital do Subúrbio

Aberto ao público às 7h30 desta terça-feira, 14, o Hospital do Subúrbio não realizou atendimentos nas duas primeiras horas de funcionamento. Até as 9h30, enquanto a reportagem de A Tarde esteve no local, não houve registros de casos de urgência e emergência. Vale lembrar que casos de urgência são quando há quadro grave ou complicações clínicas que precisem, ou não, de cirurgia a fim de evitar mal irreversível. Já emergência ocorre quando há circunstância que exige uma cirurgia ou intervenção médica em quadros que impliquem em risco de vida imediato ou grande sofrimento ao paciente.

Ainda desinformadas, as pessoas começaram a chegar ao hospital, localizado em Periperi, às 5h da manhã à procura de consultas médicas, procedimento que não é realizado na unidade. De acordo com a direção do hospital, ainda assim, estes pacientes passaram por uma triagem e foram encaminhados para os postos de saúde mais próximos de suas residências para o devido tratamento.

Pacientes fizeram fila no começo da manhã à procura de consultas

O Hospital do Subúrbio, que funciona 24h por dia, tem capacidade para atender 200 pessoas diariamente e conta com 134 leitos para especialidades como clínica médica, clínica pediátrica, cirurgia geral adulto e pediátrica, traumato-ortopedia (adulto e pediátrica), unidade semi-intensiva e UTI adulto e pediátrica. Segundo a assessoria de comunicação do governo da Bahia, dentro de 180 dias, mais 134 leitos, totalizando 268, serão inaugurados.

Inauguração - O Hospital do Subúrbio foi inaugurado na manhã desta segunda-feira, 13, no bairro de Periperi, e contou com as participações do ministro da Saúde, José Gomes Temporão, o secretário da Saúde do Estado, Jorge Solla, a secretária da Casa Civil, Eva Chiavon, o secretário de Segurança Pública, César Nunes e o chefe de gabinete do governador, Fernando Schmidt, além de líderes comunitários da região.

De acordo com a assessoria de imprensa da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab), o hospital passa a ser o maior do Estado e tem como objetivo atender cerca de um milhão de habitantes do Subúrbio, além dos moradores de Valéria, Cajazeiras, Castelo Branco, Pau da Lima e municípios da Região Metropolitana de Salvador.

