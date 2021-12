Desgaste de passagem subterrânea gera insegurança para os pedestres

As passagens subterrâneas localizadas na capital baiana podem ser uma solução pela segurança que oferecem aos pedestres, evitando acidentes. Entretanto, com estruturas enferrujadas, falta de higiene e segurança, o que poderia ser uma alternativa torna-se um problema.

No túnel para pedestres localizado na avenida Manoel Dias da Silva, no bairro de Amaralina, a falta de segurança é apontada como a maior dificuldade. “Não uso por causa do perigo, não dá segurança. Prefiro me arriscar atravessando a rua”, conta Elaine Salgado, 32 anos. Moradores denunciam ainda que a estrutura não recebe manutenção há anos.

O morador de Amaralina Jailton Novaes, 52 anos, reforça a sensação de abandono. “Só passo porque sou da área. Quem não é daqui tem medo de assalto, roubo. Essa passagem sempre fica cheia de usuários de drogas. É um descaso”, denuncia.

A Polícia Militar da Bahia (PM-BA) informou, por meio de nota, que o policiamento na travessa Visconde de Itaboraí e no final da avenida Manoel Dias da Silva é realizado com viaturas diuturnamente. Além de manter uma base móvel na entrada da passagem subterrânea que fica nas proximidades das duas vias. O órgão afirmou ainda que o policiamento será reforçado com abordagens preventivas.

Para o arquiteto e urbanista Juan Moreno, este tipo de infraestrutura precisa ser planejada de forma conjunta. “Essas passagens não podem ser pensadas isoladamente. É necessário ter atividades urbanas, como comércios e restaurantes. Esse equipamento isolado se torna perigoso, principalmente à noite”.

A passagem localizada na Calçada conta com comerciantes nos corredores, o que, segundo moradores, ajuda na sensação de segurança. “Se não fossem as lojas, a questão da segurança ia ser mais complicada. Com o comércio, existe um fluxo maior de pessoas e a gente se sente mais seguro”, conta Rafael de Jesus, 27 anos, que usa o túnel diariamente no caminho para o trabalho.

Sobre a denúncia de arrombamentos constantes nas lojas do equipamento na Calçada, a PM-BA salientou que reforçou o policiamento na região com abordagens preventivas e ponto-base no largo da Calçada.

A reportagem entrou em contato com a Superintendência de Obras Públicas do Salvador (Sucop), com a Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra) e com a Secretaria de Manutenção da Cidade (Seman). Por meio de nota, a prefeitura informou que “vai verificar a situação das passagens subterrâneas citadas, lembrando que não foi recebida qualquer demanda sobre os casos”.

Cidadãos podem registrar ocorrências pelo Fala Salvador (156) ou pelo site www.fala.salvador.ba.gov.br.

